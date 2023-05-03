Про це повідомило “Суспільне Одеса“.

Питання щодо перейменування районів на сесію винесла фракція “Довіряй ділам”, яку очолює мер Геннадій Труханов. У голосуванні взяли участь 46 депутатів, з яких 34 (73,91%) підтримали перейменування і лише двоє (4,35%) виступили проти нього. Ще один депутат (2,17%) утримався та дев’ятеро (19,57%) не голосували у цілому.

До цього міськрада провела онлайн-голосування щодо перейменування районів, де одесити могли обрати, перейменувати райони чи ні. Депутатка від “Слуги народу” Олександра Ковальчук вважає, що комунікацію з містянами було провалено, оскільки їм не запропонували альтернативних варіантів і не пояснили, чому перейменування Суворовського району на Пересипський буде вдалим.

“Дивно спочатку проводити голосування, а потім казати, що ми не маємо звертати на це уваги. І це системна помилка людей, які відповідали за комунікацію цього перейменування. На мій погляд, комісія запропонувала непоганий варіант із Пересипським. Могли запропонували ще варіанти, але наголосити на тому, що топонімічна комісія рекомендує Пересипський, змістити увагу на те, що це був Пересип, що це було задовго до Російської імперії та Радянського Союзу”, – сказала вона.

Вона додала, що в голосуванні взяла участь невелика кількість людей через провалену комунікацію, а розповідати про ініціативу стали після того, як активісти закликали голосувати проти перейменування на Пересипський.

Зокрема депутат Петро Обухов від “Європейської Солідарності” пропонував пізніше винести на розгляд інший варіант – Миколаївський район. “Ще у серпні я запропонував перейменувати Суворовський район на Миколаївський – на честь Миколаєва, який захистив Одесу, прийнявши на себе удар окупантів”, – заявляв він.

За його словами, в голосуванні, яке він проводив у своєму Telegram-каналі, із трьох варіантів з великим відривом переміг Миколаївський, а Пересипський набрав лише чверть голосів.