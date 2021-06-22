В Одесі з суду втік підозрюваний у скоєнні розбійного нападу та незаконному заволодінні автомобілем.

Про це повідомила поліція Одеської області.

“Чоловік, 1996 р.н., який підозрюється у скоєнні розбійного нападу та незаконному заволодінні транспортним засобом, втік сьогодні до розгляду клопотання слідчого про обрання йому запобіжного заходу”, – йдеться в повідомленні.

Прикмети: на вигляд 25-30 років, зріст 178 см, худорлявої статури, волосся чорне коротке, обличчя неголене.

Фото: Нацполіція

У разі наявності інформації про втікача правоохоронці просять телефонувати до відділення поліції № 1 Одеського районного управління поліції № 2 за номером (048) 779 49 38 або на спецлінію “102”.