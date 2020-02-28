Сьогодні у Приморському районному суді Одеси підозрюваний у вбивстві з гранатою взяв у заручники двох суддів.

Про це повідомила пресслужба Судової влади України.

“Сьогодні, 28 лютого 2020 року, під час судового засідання у Приморському районному суді міста Одеси обвинувачений у скоєнні умисного вбивства (стаття 115 КК України) дістав гранату та погрожував вбити себе та усіх присутніх”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в екстреному порядку із будівлі суду були евакуйовані відвідувачі суду та працівники.

В заручниках у обвинувачуваного опинилися судді Приморського районного суду міста Одеси Віктор Іванов та В’ячеслав Бондар.

У ГУ Нацполіції в Одеській області уточнили, що на місце події прибули вибухотехніки, слідчо-оперативна група, кінологи та працівники ДСНС.

У одного із затриманих, доставлених на засідання суду, при собі виявився предмет, схожий на гранату. Керівник ГУНП Олег Бех особисто провів перемовини з чоловіком, після чого небезпечний предмет вилучили.

Наразі вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтями 379 (посягання на життя судді, народного засідателя чи присяжного у зв’язку з їхньою діяльністю, пов’язаною із здійсненням правосуддя) та 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

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