В Одесі під час обшуку на підприємстві, де працюють незрячі, поліцейські вкрали канцтовари та печиво.

Про це повідомляє місцеве видання “Монітор”.

Так, 20 січня поліцейські прийшли з обшуком на підприємство “ДЕС-ГРУП”, яке спеціалізується з виготовлення охоронних пломб. На цьому підприємстві працевлаштовані люди з обмеженими можливостями, незрячі. У приміщенні була встановлена камера спостереження, переглядаючи відеозаписи, з’ясувалося, що під час обшуку правоохоронці вкрали скотч, кусачки і набір шестигранників.

На відео видно двох чоловіків і жінку, які беруть речі і кладуть до кишень і сумки. Наприклад, жінка взяла моток скотча. Чути, що при цьому вона каже:

“О, мені скотч ще потрібен. Точно немає цієї, як її? Так, що мені ще потрібно … Колонка у мене є, чайничок є …”.

Правоохоронці також перекусили печивом співробітників. Один з них уточнив:

“А вони не образяться, що ми тут пожерли?”

На що жінка йому відповіла:

“Я тебе благаю? Тобі буде сильно ікатися?”

У кінці поліцейські помітили камеру спостереження і, за даними видання, зламали її.

В ГУ Нацполіціі в Одеській області підтвердили, що на відео чинні правоохоронці.

“В даний час всі учасники події встановлені. Вони дійсно є співробітниками поліції”, – йдеться в повідомленні.

Зараз за даним фактом призначено службове розслідування, матеріали якого будуть передані в ДБР для надання правової оцінки.

У поліції додали, що на період проведення перевірки фігуранти відсторонені від виконання службових обов’язків.