Про це повідомили у пресслужбі поліції в Одеській області.

За даними поліціянтів, затриманий чоловік неодноразово писав у російських чатах заклики, щоб РФ завдавала по Одесі таких ракетних ударів, від яких нещодавно “здригнулась Вінниця”.

Поліціянти затримали зловмисника за місцем за його проживання. Під час обшуку помешкання правоохоронці вилучили комп’ютер та мобільний телефон, в яких і знайшли докази колабораційної діяльності затриманого.

Щодо затриманого розпочато досудове розслідування за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – колабораційна діяльність. Вилучену техніку правоохоронці відправили на експертизу.

На даний час поліціянти перевіряють, чи може затриманий бути причетним до пособництва російським окупантам.