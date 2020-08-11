У лікарні помер капітан судна "Софія", яке стоїть в порту "Південний" Одеської області. До цього на борту зафіксували спалах коронавірусу.

Про це повідомив головний державний санітарний лікар водного транспорту Микола Голуб’ятників в ефірі “Українського радіо Одеса”.

Капітан помер в лікарні 9 серпня. Повідомляється, що він був жителем Санкт-Петебурга. Також саме він повідомив в медико-санітарній декларації про те, що троє членів екіпажу заразилися COVID-19.

“Ми вийшли на судно з двома лікарями-епідеміологами, оглянули, а там вже 6 членів екіпажу хворі. Я вирішив, що в умовах пандемії коронавірусу, їх треба обстежити на COVID-19. Ми це зробили і виявили, що серед 14 членів екіпажу – 10 заражені коронавірусом”, – сказав Голуб’ятників.