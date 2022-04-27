В одеському Спасо-Преображенському кафедральному соборі 27 квітня відбулася церемонія прощання з 3-місячною Кірою, її матір'ю Валерією Глодан та бабусею Людмилою Явкіною. Вони загинули 4 дні тому внаслідок удару російської ракети у житловий будинок.

Про це повідомляє “Суспільне”.

Під час церемонії присутні родичі, близькі друзі, а також місцеві мешканці, які не знали родину особисто, але захотіли віддати шану загиблим. Батько сім’ї, який втратив усю родину поки був у магазині, під час своєї промови наголосив, що Путін, як і Росія “терористи та вбивці”.

“Батьки не повинні ховати своїх дітей. Це велике людське горе. Ми повинні радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, людям й люди не повинні вмирати”, – зазначив Юрій Глодан.

Поховали матір, доньку та бабусю на цвинтарі у селищі Авангард. Їх супроводжувала Анастасія Глодан – тітка тримісячної Кіри та сестра Юрія Глодана.