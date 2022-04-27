Про це повідомляє “Суспільне”.
Під час церемонії присутні родичі, близькі друзі, а також місцеві мешканці, які не знали родину особисто, але захотіли віддати шану загиблим. Батько сім’ї, який втратив усю родину поки був у магазині, під час своєї промови наголосив, що Путін, як і Росія “терористи та вбивці”.
“Батьки не повинні ховати своїх дітей. Це велике людське горе. Ми повинні радіти життю, ростити своїх дітей, радіти сонцю, людям й люди не повинні вмирати”, – зазначив Юрій Глодан.
Поховали матір, доньку та бабусю на цвинтарі у селищі Авангард. Їх супроводжувала Анастасія Глодан – тітка тримісячної Кіри та сестра Юрія Глодана.
“Я живу поруч. Бачила ту ракету, бачила, чула пожежу. Потім – дзвінок брата, я дізналась, що вона потрапила в наш ЖК. Потім він сам почав пробиратись через уламки і шукати їх тіла, сам їх діставав… Була дуже велика надія на те, що знайдуть маленьку, але ні. На жаль, дуже мало вона пробула на землі, і майже нічого вона не побачила, але я впевнена, усі три місяці вона прожила в любові та турботі”, – додала Анастасія Глодан.
- Нагадаємо, 23 квітня збройні сили РФ здійснили обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря. Українським воїнам вдалося збити 2 крилаті ракети, проте внаслідок нападу загинули 8 людей, ще близько двох десятків – поранено.
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