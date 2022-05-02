Про це інформує “Суспільне.Одеса”.
Перед самим вибухом в Одесі пролунала повітряна тривога. Наразі у соціальних мережах очевидці повідомляють про хмару диму.
Подробиці вибуху не уточнюються.
Раніше повідомлялось про вибухи у місті, водночас у регіоні повітряну тривогу не оголошували.
Як стало відомо пізніше, над Чорним морем збили російський безпілотник.
ОНОВЛЕНО: 20:03
Начальник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що російські війська завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури міста.
“На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!”, – наголосив Марченко.
- Нагадаємо, в Одеській області знову здійснили ракетний обстріл одного мосту. За останній тиждень по мосту в Затоці влучили вже втрете.
- 30 квітня, російська ракета влучила та пошкодила злітно-посадову смугу Одеського аеропорту.
- Варто зазначити, що в Одесі запровадили посилену комендантську годину. Вона триватиме з 22:00 1 травня до 05:00 3 травня.
- Російська армія 23 квітня здійснила обстріл по Одесі з акваторії Каспійського моря.