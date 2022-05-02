Про це інформує “Суспільне.Одеса”.

Перед  самим вибухом в Одесі пролунала повітряна тривога. Наразі у соціальних мережах очевидці повідомляють про хмару диму.

Подробиці вибуху не уточнюються.

Раніше повідомлялось про вибухи у місті, водночас у регіоні повітряну тривогу не оголошували.

Як стало відомо пізніше, над Чорним морем збили російський безпілотник.

ОНОВЛЕНО: 20:03

Начальник Одеської ОВА Максим Марченко заявив, що російські війська завдали ракетного удару по одному з об’єктів інфраструктури міста.

“На жаль є загиблі та поранені. Ми цього так не залишимо. Щоразу ці покидьки діють як звичайні терористи, а з терористами у нас розмова одна. Ми будемо їх знищувати, доки жодного живого окупанта не залишиться на українській землі!”, – наголосив Марченко.