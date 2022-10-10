Про це повідомляє кореспондент #Букв.
Поки немає інформації стосовно прильотів чи збиття. За даними “Суспільне.Одеса”, у місті в небі видно сліди від роботи ППО.
“Залишайтесь в укритті. Тривога триває”, — написала Одеська міська рада.
Зранку 10 жовтня по Україні сталися масові обстріли міст. По всій території країни оголошена повітряна тривога. Громадян закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.
Глава Одеської ОВА Максим Марченко пізніше додав, що силами протиповітряної оборони збито три ракети та п’ять дронів-камікадзе.
“Небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота. Прошу усіх мешканців області знаходитись в укриттях до окремого розпорядження”, — написав він.
- 10 жовтня близько 8:25 під час повітряної тривоги у Києві пролунала низка вибухів.
- Зранку 10 жовтня у низці міст України пролунали вибухи. Серед них Хмельницький, Житомир, Дніпро та Львів.
- Близько 09:59 у Харкові пролунали вибухи. Ще вибухи сталися у Конотопі (Сумська область).
- 10 жовтня під масований обстріл потрапила Івано-Франківська область. Ще вибухи було чутно у Львівській області та Кривому Розі.
- Близько 8:25 під час повітряної тривоги у Шевченківському районі столиці пролунала низка вибухів. Згодом вибухи пролунали і на Лівому березі столиці.