В Одесі близько 10:30 сталися кілька вибухів. У місті працюють сили ППО.

Про це повідомляє кореспондент #Букв.

Поки немає інформації стосовно прильотів чи збиття. За даними “Суспільне.Одеса”, у місті в небі видно сліди від роботи ППО.

“Залишайтесь в укритті. Тривога триває”, — написала Одеська міська рада.

Зранку 10 жовтня по Україні сталися масові обстріли міст. По всій території країни оголошена повітряна тривога. Громадян закликали перебувати в укриттях до кінця повітряної тривоги.

Глава Одеської ОВА Максим Марченко пізніше додав, що силами протиповітряної оборони збито три ракети та п’ять дронів-камікадзе.

“Небезпека з повітря все ще зберігається, триває бойова робота. Прошу усіх мешканців області знаходитись в укриттях до окремого розпорядження”, — написав він.