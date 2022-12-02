2 грудня у центрі Одеси, на перетині вулиць Прохорівської та М'ясоїдівської, о 16:30 стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнула граната.

Про це повідомляє “Суспільне”.

“Тут стояло багато швидких, людей була купа. І, як я дізналася, були поранені і є вбиті, але скільки, я не знаю”, — розповіла Карина Скляренко. Вона бачила, як швидка забирала тіла двох людей.

Водночас джерела “Суспільного” у правоохоронних органах заявили, що серед травмованих є поліціянти з переломом та пораненням уламками. Два співробітники — у тяжкому стані.

Головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин розповів, що у деяких поранених, яких доставили до закладу, від вибуху гранати — травми ніг середньої тяжкості. Зараз їх обстежують.