Про це повідомляє “Суспільне”.
“Тут стояло багато швидких, людей була купа. І, як я дізналася, були поранені і є вбиті, але скільки, я не знаю”, — розповіла Карина Скляренко. Вона бачила, як швидка забирала тіла двох людей.
Водночас джерела “Суспільного” у правоохоронних органах заявили, що серед травмованих є поліціянти з переломом та пораненням уламками. Два співробітники — у тяжкому стані.
Головний лікар Одеської міської лікарні №11 Микола Турчин розповів, що у деяких поранених, яких доставили до закладу, від вибуху гранати — травми ніг середньої тяжкості. Зараз їх обстежують.
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