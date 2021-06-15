Після злив в Одесі рекомендують тимчасово утриматися від купання в морі.

Про це повідомили в Одеській міській раді.

Зазначається, що у зв`язку зі зливовими опадами, які пройшли 12-13 червня, велика кількість поверхневих вод потрапила в акваторію міських пляжів.

“З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в літній період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродспоживслужби в Одеській області рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування до особливого розпорядження”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, що водним шляхом передаються такі хвороби, як: холера, черевний тиф, паратифи, дизентерія, лептоспіроз, туляремія, бруцельоз, сальмонельоз та інші.