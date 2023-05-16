Про це повідомила поліція Одеської області.
14 травня 4-річний хлопчик помер за місцем мешкання. Його сестру шпиталізували, але вона померла через кілька годин в реанімаційному відділенні.
Попередньо встановлено, що напередодні дітям стало зле. Їхня мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло — покликала на допомогу.
Згодом стан дітей різко погіршився і мати викликала “швидку”. На жаль, хлопчик помер до приїзду медиків.
“Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною”, — йдеться в повідомленні.
Відомості за вказаним фактом слідчі внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 п. п. 1, 2 ст. 115 (з позначкою “нещасний випадок”) та ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником) Кримінального кодексу України. Нині призначено ряд експертиз, зокрема, судово-медичні, які встановлять причину смерті дітей. Слідство у справі триває.
- На прикордонній станції в Грубешуві польський офіцер врятував життя однорічного малюка з України. До прикордонників підбігла жінка з дитиною на руках і повідомила, що її малюк не дихає.
- Станом на ранок 16 травня 481 дитина загинула та понад 974 отримали поранення різного ступеня тяжкості в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ.