В Одесі СБУ заблокувала транзит 750 кг наркотиків

Служба безпеки України в Одесі заблокувала транзит 750 кг каптагону, відомого як "бойовий наркотик Ісламської держави". Вартість партії на чорному ринку оцінюється в понад 30 млн доларів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

В рамках кримінального провадження за ч. 3 ст. 305 Кримінального кодексу України “Контрабанда наркотичних засобів” затримано двох чоловіків – мешканців Одеси та Львова.

Слідчі з’ясували, що підозрювані замовили партію каптагону в одній з країн Середземноморського басейну. Товар прибув до морського порту “Південний” на початку вересня цього року. Партію наркотиків замаскували в контейнері із солодощами. Після цього наркоділки перемістили вантаж у складське приміщення.

Зловмисники планували переправити наркотичні речовини в одну з країн Перської затоки. Для цього вони придбали партію кукурудзяного крохмалю, у який замаскували каптагон.

“Після декларування вантажу в митних органах співробітники СБУ затримали фігурантів: одного під час спроби вильоту із Одеси, другого ‒ за місцем проживання. Контейнери з каптагоном вилучено правоохоронцями”, – повідомили в СБУ.

Вирішується питання про оголошення обом фігурантам про підозру. Тривають слідчі дії для встановлення інших осіб, причетних до функціонування транскордонної контрабанди наркотиків.