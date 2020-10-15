Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, бойовик нелегально прибув до  України  з однієї з країн Центральної Азії. Він проходив спеціальну підготовку у таборах терористів “Ісламської держави” на Близькому Сході.

В Одесі СБУ затримала бойовика «Ісламської держави»

Його завданням в Україні було налагодження транзитного переправлення бойовиків з різних країн до лав “Ісламської держави”.

Наразі бойовика готують до екстрадиції. Затриманого вже передали   правоохоронцям з країни його походження.

В Одесі СБУ затримала бойовика «Ісламської держави»

В Одесі СБУ затримала бойовика «Ісламської держави»

В Одесі СБУ затримала бойовика «Ісламської держави»

Нагадаємо, що це не перший бойовик ІДІЛ, якого схопили на території України. В листопаді 2019 внаслідок спільної спецоперації Служби безпеки України (СБУ) з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США у Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації “Ісламська держава”.

  • Бойовика, відомого як “Аль Бара Шишані”, екстрадували до Грузії. Літак авіакомпанії SkyUp доставив “Аль Бара Шишани” в супроводі конвою до аеропорту Тбілісі 17 травня.