В Одесі СБУ затримала бойовика «Ісламської держави»

У четвер, 15 жовтня, співробітники Служби безпеки України затримали в Одесі бойовика, який є членом міжнародної терористичної організації “Ісламська держава”. Затриманий перебував у міжнародному розшуку.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

За даними слідства, бойовик нелегально прибув до України з однієї з країн Центральної Азії. Він проходив спеціальну підготовку у таборах терористів “Ісламської держави” на Близькому Сході.

Його завданням в Україні було налагодження транзитного переправлення бойовиків з різних країн до лав “Ісламської держави”.

Наразі бойовика готують до екстрадиції. Затриманого вже передали правоохоронцям з країни його походження.

Нагадаємо, що це не перший бойовик ІДІЛ, якого схопили на території України. В листопаді 2019 внаслідок спільної спецоперації Служби безпеки України (СБУ) з Міністерством внутрішніх справ Грузії та Центральним розвідувальним управлінням США у Київській області затримали одного з ключових керівників терористичної організації “Ісламська держава”.