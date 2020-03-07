В Одесі двох киян, серед яких син співзасновника відомої букмекерської компанії "Парі-матч", підозрюють у вимаганні, грабежі та викраденні.

Про це пише місцеве видання “Волнорєз”.

Так, в Приморському райсуді Одеси відбулося слухання, в рамках якого двом підозрюваним обирали запобіжний захід.

Зазначається, що кияни в Одесі запросили на зустріч місцевого підприємця, на якій погрожували йому фізичною розправою і змусили написати розписку, за якою потерпілий повинен був повернути якийсь борг, хоча за словами адвоката потерпілого, такого до моменту зустрічі не існувало.

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Більш того, підозрювані викрали машину потерпілого.

За даними видання, одним з підозрюваних є 23-річний Іван Чеботаєв – син Андрія Чеботаєва, співзасновника відомої букмекерської компанії “Парі-матч”. За версією потерпілого, молодий чоловік найняв Олексія Копашінського, щоб той “вибив” гроші з одесита.

Копашінському, який стверджував, що потерпілий, вкрав гроші його друга сім’ї, з яким приїхав до Одеси, суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави. А Чеботаєва, який також заперечував свою провину і підтверджував слова іншого підозрюваного, взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 420 тис. грн.