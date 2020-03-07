Про це пише місцеве видання “Волнорєз”.
Так, в Приморському райсуді Одеси відбулося слухання, в рамках якого двом підозрюваним обирали запобіжний захід.
Зазначається, що кияни в Одесі запросили на зустріч місцевого підприємця, на якій погрожували йому фізичною розправою і змусили написати розписку, за якою потерпілий повинен був повернути якийсь борг, хоча за словами адвоката потерпілого, такого до моменту зустрічі не існувало.
Більш того, підозрювані викрали машину потерпілого.
За даними видання, одним з підозрюваних є 23-річний Іван Чеботаєв – син Андрія Чеботаєва, співзасновника відомої букмекерської компанії “Парі-матч”. За версією потерпілого, молодий чоловік найняв Олексія Копашінського, щоб той “вибив” гроші з одесита.
Копашінському, який стверджував, що потерпілий, вкрав гроші його друга сім’ї, з яким приїхав до Одеси, суд обрав запобіжний захід у вигляді взяття під варту без права внесення застави. А Чеботаєва, який також заперечував свою провину і підтверджував слова іншого підозрюваного, взяли під варту з правом внесення застави в розмірі 420 тис. грн.
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