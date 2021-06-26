У суботу, 26 червня, в Одесі відбувся чотирнадцятий Мегамарш у вишиванках.

Про це інформує місцеве видання “Думська”.

Захід організував Центр патріотичного виховання Одеської облдержадміністрації – з нагоди 25-ї річниці Конституції України, 30-ї річниці Незалежності України, в День кримськотатарського прапора і “навздогін 15-ї річниці Всесвітнього дня вишиванки”.

Через ситуацію з коронавірусом і карантин захід не змогли провести в травні цього року, до Дня вишиванки.

Попри спеку, на марш вийшло чимало людей. За оцінками журналістів, зібралося близько тисячі осіб.

Учасники маршу, одягнені в вишиванки, зібралися на вулиці Дерибасівська, звідки в Одесі щороку традиційно стартує Мегамарш вишиванок.

Учасники розгорнули великі прапори України, а також кримськотатарські прапори. Крім того, було помічено прапор Військово-морських сил України.

Маршрут маршу через спеку трохи скоротили. Колона пройшла до Думської площі, де відбувся концерт.