Про це повідомляє ДТЕК.
“На Одещині cталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район”, — йдеться у повідомленні.
В Одесі не курсують трамваї та тролейбуси через відключення. Роботу електричного транспорта тимчасово призупинено.
Зазначимо, що в Одесі та Одеському районі досі тривають ремонті роботи на мережевому обладнанні.
“З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні”, — повідомили в “Укренерго”.
Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.
- За відсутності нових ударів з боку РФ по об’єктах енергетичної інфраструктури, в Україні більше не обмежуватимуть споживання електроенергії.
- Крім того, в Україні працюють над новим форматом електростанцій та підстанцій, які дозволять краще захистити систему від ракетних ударів