Зранку в Одесі трапилося аварійне відключення світла. У деяких районах міста зникла вода.

Про це повідомляє ДТЕК.

“На Одещині cталося аварійне відключення високовольтної лінії. Через це тимчасово без світла залишились майже всі райони Одеси та Одеський район”, — йдеться у повідомленні.

В Одесі не курсують трамваї та тролейбуси через відключення. Роботу електричного транспорта тимчасово призупинено.

Зазначимо, що в Одесі та Одеському районі досі тривають ремонті роботи на мережевому обладнанні.

“З початком робочого тижня та підвищенням споживання на Одещині далися в знаки наслідки ворожих обстрілів. Через це сталося аварійне відключення окремих елементів системи передачі в регіоні”, — повідомили в “Укренерго”.

Ремонтні бригади вже працюють над усуненням пошкоджень та відновленням енергоживлення.