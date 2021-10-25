Суддя Малиновського районного суду Одеси визнав двох юнаків винними у крадіжці та зобов'язав їх прочитати твори Марка Твена, Джека Лондона та Тараса Шевченка.

Це випливає з рішення, опублікованого в судовому реєстрі.

Згідно з матеріалами справи, в ніч на 6 січня поточного року 19-річний та 23-річниций уродженці Білгород-Дністровського району Одещини перелізли через паркан та незаконно потрапили на штрафмайданчик на Тираспольському шосе в Одесі.

Вони вдерлися до автівок ВАЗ 21043 та ГАЗ 3110 “Волга” та викрали звідти магнітоли та пульт. Зловмисники сховали крадене в рюкзаки, аби повернутися за ними потім. Утім забрати крадене не вийшло — на місці їх затримала поліція.

За підсумками розгляду справи суддя Малиновського районного суду Олександр Гарський визнав обох винними у замаху на крадіжку, скоєному групою осіб за змовою та поєднаному з проникненням у сховище.

Обох крадіям суддя обрав покарання у вигляді трьох років позбавлення волі (умовно) з одним роком випробовувального терміну.

Обох суд також зобов’язав “дотримуватися встановлених судом вимог щодо вчинення певних дій”, а саме — прочитати твори Тараса Шевченка (“Минають дні, минають ночі”), Марка Твена (“Пригоди Тома Соєра” та “Пригоди Гекльберрі Фінна”), Джека Лондона (“Біле Ікло”).

У своєму рішення суддя пославка на думку російського письменника Федора Достоєвського, що стверджував, що перестати читати книги значить перестати мислити.

Перелічені твори, на переконання судді, мають сформувати у читачів добрі відчуття та повагу до суспільних правил.

“Твори визначені судом і які відносять до дитячої літератури (уроків зарубіжної літератури 5-го класу), саме призвані формувати в дитині всі добрі, сердечні і незлобливі відчуття як щодо себе, так і до оточуючого світу. Окрім того, вони показують як люди співіснують упродовж багатьох років не тільки без неприязні і ненависті один до одного, а й з необхідною у суспільстві повагою як до цінностей життя, так і до встановлених у суспільстві правил”, — йдеться в судовому рішення.