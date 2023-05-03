В Одесі 46-річну жінку викрили на просуванні антиукраїнських наративів у соцмережах, зокрема під час стріму в TikTok. Вона заявляла, що чекає, коли російські військові захоплять місто.

Про це повідомило Головне управління Національної поліції в Одеській області.

Правоохоронці встановили, що підозрювана у TikTok заявляла глядачам, що чекає президента РФ Володимира Путіна в Одесі. Ще вона казала, що готова потерпіти бойові дії, аби назавжди возз’єднатися з росіянами.

Агітаторку викрили слідчі відділу поліції №2 Одеського районного управління поліції №1. У неї було вилучено мобільний телефон.

Докази було підтверджено судовою портретною експертизою. Їй повідомили про підозру у колабораційній діяльності, що передбачено за ч. 1 ст. 111-1 Кримінального кодексу України.

“Визнавши зібрані у ході дізнання докази достатніми, правоохоронці склали обвинувальний акт відносно жінки і скерували його до суду”, – повідомила заступниця начальника сектору дізнання територіального підрозділу поліції Олена Соловйова.