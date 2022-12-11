В Одесі та області поступово починають повертати електроенергію до споживачів. Регіон було знеструмлено після атаки російськими дронами-камікадзе.

Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук у Telegram.

“Поступово електроенергія повертається до споживачів як в Одесі, так і в регіоні. Хоча надалі продовжуються аварійні та екстрені вимкнення”, — зазначив Братчук.

Речник ОВА додав, що залишається дуже високою загроза завдання ворожих ракетних ударів та атаки дронами-камікадзе по Одеській області.

Довідка.

Одеську область атакували у ніч на 10 грудня. Внаслідок атаки на енергетичну інфраструктуру в Одесі було відключено від електроенергії всіх споживачів за виключенням критичної інфраструктури. Всього по Україні випустили 15 іранських дронів, десять з яких вдалося збити.

Радник голови ОПУ Кирило Тимошенко повідомляв, що після атак на відновлення електропостачання в Одесі знадобиться більше часу, ніж зазвичай. У НЕК “Укренерго” підкреслили, що ситуація з електропостачання в регіоні дуже складна.

Станом на вечір 10 грудня внаслідок російського обстрілу півтора мільйона жителів були без енергопостачання.