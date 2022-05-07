В Одесі та області запровадять посилену комендантську годину, що триватиме з 22:00 8 травня по 05:00 10 травня.

Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

Зазначено, що під час комендантської години буде зупинена робота залізничних вокзалів, автостанцій та автовокзалів, що розташовані у місті та області. Також не працюватимуть приміські та міжміські автобусні маршрути.

Вигул домашніх тварин дозволяється поблизу місця проживання, з максимально коротким часом прогулянки й документами, що засвідчують особу. Без змін в Одесі та регіоні працюватимуть підприємства та організації критичної інфраструктури – швидка допомога, ДСНС тощо.