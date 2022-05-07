Про це сповістив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.
Зазначено, що під час комендантської години буде зупинена робота залізничних вокзалів, автостанцій та автовокзалів, що розташовані у місті та області. Також не працюватимуть приміські та міжміські автобусні маршрути.
Вигул домашніх тварин дозволяється поблизу місця проживання, з максимально коротким часом прогулянки й документами, що засвідчують особу. Без змін в Одесі та регіоні працюватимуть підприємства та організації критичної інфраструктури – швидка допомога, ДСНС тощо.
- Нагадаємо, в українській столиці та її області 8 та 9 травня поки що не планується запроваджувати посилену комендантську годину. Але і жодні масові заходи теж не проводитимуться.
- 9 травня 2022 року Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден планує підписати закон про ленд-ліз для України, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні.