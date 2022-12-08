Про це повідомив у Telegram-каналі голова Офісу Президента України Кирило Тимошенко.
За його словами, російська масована атака 5 грудня найбільше пошкодила енергетичну систему міста та населених пунктів.
“Енергетики зробили велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемося до планових графіків подачі електроенергії”, — написав Тимошенко.
Фахівці знайшли спосіб вчора вночі перепід’єднати Одесу та Одеський район до мережі.
“Також вирішене питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад області. Звісно, роботи тривають, і не тільки тут, по всій країні”, — додав глава ОПУ.
ДТЕК повідомляли, що вночі 8 грудня почнуть подавати електроенергію жителям Одеси.
“Після останнього обстрілу ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною. Відновлювальні роботи досі тривають. Тому в Одесі та області можливі екстрені відключення світла”, — зазначали у компанії 7 грудня.
- Секретар Ради Нацбезпеки та оборони Олексій Данілов розповів про ситуацію в областях України після масованої ракетної атаки росіян 5 грудня.
- 5 грудня відбулась восьма масована ракетна атака країни-терориста на наші енергетичні об’єкти. За даними Повітряних Сил ЗСУ, збито понад 60 ракет із більш ніж 70, випущених окупантами. Наразі ситуація складна, але контрольована. Енергосистема України зберегла свою цілісність і продовжує працювати синхронно з мережею континентальної Європи.
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