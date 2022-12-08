В Одесі вдалося стабілізувати ситуацію з електропостачанням. Місто найближчим часом зможе повернутися до планових графіків відключення світла.

Про це повідомив у Telegram-каналі голова Офісу Президента України Кирило Тимошенко.

За його словами, російська масована атака 5 грудня найбільше пошкодила енергетичну систему міста та населених пунктів.



“Енергетики зробили велику роботу. Ситуацію вдалося стабілізувати, найближчим часом повернемося до планових графіків подачі електроенергії”, — написав Тимошенко.

Фахівці знайшли спосіб вчора вночі перепід’єднати Одесу та Одеський район до мережі.

“Також вирішене питання водопостачання та водовідведення практично у всіх громад області. Звісно, роботи тривають, і не тільки тут, по всій країні”, — додав глава ОПУ.

ДТЕК повідомляли, що вночі 8 грудня почнуть подавати електроенергію жителям Одеси.

“Після останнього обстрілу ситуація в енергосистемі лишається надзвичайно складною. Відновлювальні роботи досі тривають. Тому в Одесі та області можливі екстрені відключення світла”, — зазначали у компанії 7 грудня.