Про це повідомляє пресслужба одеської міської ради у Telegram.
Втім, зазначається, що для зменшення навантаження на енергосистему громадський електротранспорт в першій половині 24 листопада функціонувати не буде.
Нагадаємо, що 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури.
У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.
- Міський голова Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців міста за можливості провести зиму у селах чи індивідуальних домівках. За його словами, через проблеми з енергопостачанням – які виникли внаслідок обстрілів росіянами енергетичних об’єктів – у багатоповерхівках будуть проблеми з опаленням.
- У Києві, внаслідок масованих ракетних атак, постачання води повністю зупинено.
- У випадку втрати сигналу українського телебачення необхідно знайти “Суспільне” у соціальних мережах та увімкнути “Українське радіо”.