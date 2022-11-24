Після масованих ракетних обстрілів України, в Одесі повідомляють про відновлення електроживлення об'єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомляє пресслужба одеської міської ради у Telegram.

Втім, зазначається, що для зменшення навантаження на енергосистему громадський електротранспорт в першій половині 24 листопада функціонувати не буде.

Нагадаємо, що 23 листопада через російську ракетну атаку були влучання по обʼєктах енергетичної інфраструктури.

У всіх регіонах країни було введено аварійні відключення. Це необхідний крок для захисту електромереж від додаткових технологічних аварій та підтримки роботи енергосистеми.