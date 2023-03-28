Про це повідомила пресслужба компанії у Facebook.
“Нічого незвичайного, просто Дюк де Рішельє в самісінькому центрі Одеси тримає в руці Біг Мак і, будьте певні, ніжно на нього дивиться. Бо він вже знає новину — наші заклади відновлюють роботу в портовому місті”, — написали у компанії.
Ресторани відкрили за адресами:
- вул. Пантелеймонівська, 17-Б;
- вул. Дерибасівська, 23/1;
- пл. Незалежності, 1;
- вул. Черняховського, 1-Б;
- вул. Краснова, 14-А.
В Україні всі заклади працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги вони закриваються, аби працівники й відвідувачі могли перейти в укриття.
Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриють уже тільки наступного дня. Також McDonald’s не працюватимуть під час відключення світла.
На початку березня у компанії повідомляли, що у Дніпрі відкрити ресторани можуть наприкінці квітня. Роботу відновлять пізніше оскільки забезпечення ланцюжків постачання та логістичні процеси займуть більше часу.
- У січня у Казахстані зупиняла роботу мережа ресторанів під брендом McDonald’s. Компанія ухвалила рішення через обмеження в постачаннях.
- У листопаді 2022 року ресторани швидкого харчування McDonald’s оголосили, що припиняють роботу у Білорусі. Вже відомо, що їх замінить російський аналог McDonald’s “Вкусно и точка”.