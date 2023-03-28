В Україні всі заклади працюють за оновленими протоколами безпеки. Під час повітряної тривоги вони закриваються, аби працівники й відвідувачі могли перейти в укриття.

Якщо повітряна тривога буде скасована менш ніж за годину до закриття, то ресторан відкриють уже тільки наступного дня. Також McDonald’s не працюватимуть під час відключення світла.

На початку березня у компанії повідомляли, що у Дніпрі відкрити ресторани можуть наприкінці квітня. Роботу відновлять пізніше оскільки забезпечення ланцюжків постачання та логістичні процеси займуть більше часу.