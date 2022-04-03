Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.
Внаслідок удару над містом піднялася велика хмара диму. За його даними, в деяких місцях сталися пожежі. Частину ракет вдалося збити ППО.
“Ворог здійснив ракетну атаку по Одесі. Однією з цілей був інфраструктурний об’єкт. Ми нічого не забудемо і не простимо”, – йдеться у публікації депутата Одеської міськради Петро Обухова у своєму Telegram.
Також нагадали, що суворо заборонено робити відео чи фото, оскільки ворог може так коригувати свій вогонь.
- Нагадаємо, Велика Британія хоче постачати зброю для Одеси. Прем’єр-міністр Борис Джонсон зазначив, що вони планують таке для підриву планів Путіна на півдні України.
- Також триває 39 доба героїчного опору України російській навалі. Генеральний штаб ЗСУ публікує оперативну інформацію.
- Мер Бучі Анатолій Федорук заявив, що у місті виявили братську могилу, де поховали майже 300 осіб. Також на вулицях лежать десятки трупів. За його словами, зруйновані вулиці міста всіяні трупами.