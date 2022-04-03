Про це повідомив прессекретар Одеської ОВА Сергій Братчук.

Внаслідок удару над містом піднялася велика хмара диму. За його даними, в деяких місцях сталися пожежі. Частину ракет вдалося збити ППО.

“Ворог здійснив ракетну атаку по Одесі. Однією з цілей був інфраструктурний об’єкт. Ми нічого не забудемо і не простимо”, – йдеться у публікації депутата Одеської міськради Петро Обухова у своєму Telegram.

Також нагадали, що суворо заборонено робити відео чи фото, оскільки ворог може так коригувати свій вогонь.