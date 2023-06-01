Джерело: Поліція Одеської області.
ОНОВЛЕНО 17:35. Внаслідок перестрілки загинула жінка. У кареті швидкої допомоги помер 30-річний водій автомобіля “BMW”.
Попередньо встановлено, що причиною стрілянини став конфлікт між родичами, які перебували у двох автомобілях. Триває огляд місця події. Повні обставини встановлюються.
Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за п. 2 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство).
Зображення: facebook/Поліція Одеської області
Нагадаємо, що нещодавно в Одесі чотирирічні двійнята, хлопчик і дівчинка, померли від отруєння невідомою речовиною. У поліції проводять розслідування трагедії.
14 травня 4-річний хлопчик помер за місцем мешкання. Його сестру шпиталізували, але вона померла через кілька годин в реанімаційному відділенні.
Попередньо встановлено, що напередодні дітям стало зле. Їхня мати спробувала самотужки надати їм домедичну допомогу, а коли це не допомогло – покликала на допомогу.
Згодом стан дітей різко погіршився, і мати викликала “швидку”. На жаль, хлопчик помер до приїзду медиків.
“Попередньою причиною смерті дітей стало отруєння невідомою речовиною”, – йдеться в повідомленні поліції Одеської області.
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