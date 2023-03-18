В Одесі волонтерів "Гончаренко центру" другий день поспіль не пропускають у будівлю видавництва “Чорномор’я”, де вони орендують приміщення.

Про це повідомив народний депутат України від “Євросолідарності” Олексій Гончаренко.

Волонтерів припинили пропускати до будівлі ще напередодні, 17 березня. У центрі щоденно працювали понад 40 волонтерів: вони плели маскувальні сітки бійцям, збирали та видавали гуманітарну допомогу, а також допомагали вимушеним переселенцям.

Сьогодні волонтерів продовжують не пропускати до “Гончаренко центру”.

“Прикро про це писати, але вчорашня історія з нашим “Гончаренко центром” в Одесі має продовження. Ще раз, хто не розуміє: наш волонтерський центр зараз активно допомагає ЗСУ! Працюючи проти волонтерів, ви працюєте проти захисників. Я нагадаю, що війна ще не закінчилась”, – наголосив нардеп.

Більш того, наголосив Гончаренко, людей не пропускали до будівлі, де розміщене бомбосховище, навіть тоді, коли по всій Україні лунала повітряна тривога.

Також за словами народного обранця, волонтерів до приміщення не пропускають тітушки.

“”Ви хочете, щоб вам ноги переламали?”. Ось так тітушки сьогодні зустрічають наших волонтерів, активістів та депутатів міськради, які прийшли на захист Гончаренко центру в Одесі. Це ганьба!”, – написав нардеп.

Гончаренко також повідомив, що у заблокованому приміщенні перебувають діти, які прийшли у “Гончаренко центр” на мовні курси.

“Їх не випускають!!! Це просто треш. В цей час нагнали охорону і все закрили, тепер малечу не випускають і нікого до них не пускають. Хтось пояснить, що це???”, – написав нардеп.

Український політик, громадський діяч, письменник та журналіст-телеведучий Дмитро Корчинський зреагував на ситуацію довкола “Гончаренко центру”. На своїй сторінці у Facebook він зазначив, що Одеська облрада здійснює тиск на “Гончаренко центр”.

“Хоч як би хто ставився до Олексія Гончаренка, він зробив для допомоги фронту більше, ніж усі депутати Одеської облради разом взяті”, – наголосив Корчинський.

Він додав, що очікував бюрократичних проблем щодо військових та волонтерів, однак після перемоги України.

“Але ні – у бюрократів нетерплячка. Вони ВЖЕ повернулися до своєї улюбленої справи – заважати людям працювати. Після перемоги або вони нас всіх пересаджають, або ми їх усіх піднесемо на ліхтарі вздовж Хрещатика і Приморського бульвару”, – написав він.

Додамо, що підтримку “Гончаренко центру” в Одесі висловила фракція “Європейська Солідарність”.

“Сьогодні нахабні дії продовжуються. Нам досі продовжують блокувати вхід. Це просто свавілля під час війни. Фракція закликає СБУ, Нацполіцію втрутитися в ситуацію і припинити незаконні дії Одеської облради”, – мовиться у заяві політсили.

В “ЄС” додали, що перешкоджають працювати “Гончаренко центру” депутати Одеської облради від “Слуги народу” та “ОПЗЖ”

“Ми пов’язуємо перешкоджання роботи Центру виключно з політичною приналежністю його засновника Олексія Гончаренка до команди “ЄС”. Влада, яка багато говорить про єдність, на практиці, в центрі і на місцях, продовжує ділити суспільство на своїх та чужих і розколювати його”, – наголосили у фракції.