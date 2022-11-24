24 листопада одеський виконком підтримав проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника "засновникам Одеси" зі скульптурою Катерині ІІ.

Про це повідомляє пресслужба виконавчого комітету Одеської міської ради.

За винесення проєкту рішення на розгляд Одеської міськради проголосували 10 членів виконкому, рішення ухвалили одностайно.

“На засіданні виконавчого комітету Одеської міської ради члени виконкому підтримали проєкт рішення про демонтаж та перенесення пам’ятника “Засновникам Одеси”, – йдеться у повідомленні.

18 вересня в Одесі відбувся мітинг, під час якого закликали знести пам’ятник, передало “Суспільне.Одеса”. Протестувальники прийшли з плакатами “Катерина = Путін”, “Вбивця”, “Знести” та скандували “Труханов – чорт”, “Путін – х…йло” та “Слава Україні”. Після прибуття поліції акція завершилася.

Вперше пам’ятник розмалювали 10 вересня, написавши червоною фарбою “Єкатєріна=Путін”. Через два дні його облив фарбою громадський діяч “Автомайдану” Артак Григорян. 13 вересня пам’ятник облили фарбою ще раз.

Проте 28 вересня в Одеській міській раді не підтримали демонтаж пам’ятника російській імператриці Катерині ІІ. Близько половини депутатів відмовилися голосувати за це.

Раніше експертна рада Міністерства культури та інформаційної політики з питань подолання наслідків русифікації та тоталітаризму рекомендувала вилучити з публічного простору Києва пам’ятники Миколі Щорсу на бульварі Тараса Шевченка та Миколі Ватутіну у Маріїнському парку.