В Одесі викрили мережу борделів, яку організував поліцейський: фото і відео

В середу, 14 жовтня, в Одесі затримали поліцейського, який організував в місті мережу закладів з надання послуг сексуального характеру. Затримання проводили працівники внутрішньої безпеки та Головного слідчого управління Національної поліції України, за процесуального керівництва Офісу Генерального прокурора.

Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Працівника Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Одеської області запідозрили у незаконній діяльності ще восени 2019 року. За рік досудового розслідування слідчим вдалося зібрати достатньо доказів того, що поліцейський організував в Одесі мережу салонів з надання інтимних послуг за грошову винагороду.

До незаконного бізнесу поліцейський залучив 25-річну одеситку. Спільникам допомагали ще 10 помічників та понад 30 повій.

Клієнти телефонували адміністратору та замовляли послуги сексуального характеру. Борделі знаходилися в орендованих квартирах у різних районах міста. 55% заробітку повії віддавали черговому адміністратору.

У борделях існували чіткі правила. Наприклад, якщо клієнт розраховувався іноземною валютою, то повія повинна була в повному обсязі віддати гроші сутенерам. У разі, якщо жінки з’явилися на “роботі” в стані сп’яніння, вони повинні були заплатити штраф. Повії також платили за комунальні послуги та прибирання приміщень.

Організатор використовував службове становище для того, аби борделі діяли конфіденційно та не мали проблем із поліцією.

14 жовтня було проведено одночасно 29 обшуків у борделях та за місцем проживання фігурантів справи. В рамках обшуків було вилучено зброю, набої, гроші у різних валютах, мобільні телефони, автомобілі, організаційну техніку та “чорнові” записи.

Поліцейські затримали сімох осіб, а також двох організаторів. Вісьмом учасникам оголошено про підозру за ч.3 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.28, ч.2 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч.4 ст.28, ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативні дії.