Про це повідомили в пресслужбі Національної поліції України.

Працівника Управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, поліції Одеської області запідозрили у незаконній діяльності ще восени 2019 року. За рік досудового розслідування слідчим вдалося зібрати достатньо доказів того, що поліцейський організував в Одесі мережу салонів з надання інтимних послуг за грошову винагороду.

До незаконного бізнесу поліцейський залучив 25-річну одеситку. Спільникам допомагали ще 10 помічників та понад 30 повій.

В Одесі викрили мережу борделів, яку організував поліцейський: фото і відео

Клієнти телефонували адміністратору та замовляли послуги сексуального характеру. Борделі знаходилися в орендованих квартирах у різних районах міста. 55% заробітку повії віддавали черговому адміністратору.

У борделях існували чіткі правила. Наприклад, якщо клієнт розраховувався іноземною валютою, то повія повинна була в повному обсязі віддати гроші сутенерам. У разі, якщо жінки з’явилися на “роботі” в стані сп’яніння, вони повинні були заплатити штраф. Повії також платили за комунальні послуги та прибирання приміщень.

В Одесі викрили мережу борделів, яку організував поліцейський: фото і відео

В Одесі викрили мережу борделів, яку організував поліцейський: фото і відео

Організатор використовував службове становище для того, аби борделі діяли конфіденційно та не мали проблем із поліцією.

14 жовтня було проведено одночасно 29 обшуків у борделях та за місцем проживання фігурантів справи. В рамках обшуків було вилучено зброю, набої, гроші у різних валютах, мобільні телефони, автомобілі, організаційну техніку та “чорнові” записи.

В Одесі викрили мережу борделів, яку організував поліцейський: фото і відео

В Одесі викрили мережу борделів, яку організував поліцейський: фото і відео

Поліцейські затримали сімох осіб, а також двох організаторів. Вісьмом учасникам оголошено про підозру за ч.3 ст.255 (Створення злочинної організації), ч.4 ст.28, ч.2 ст.302 (Створення або утримання місць розпусти і звідництво), ч.4 ст.28, ч.3 ст.303 (Сутенерство або втягнення особи в заняття проституцією) Кримінального кодексу України.

Тривають оперативні дії.

  • Раніше секс-працівниці Гамбурга (Німеччина) влаштували демонстрацію з вимогою відкрити борделі після карантину. Вони вийшли на вулиці в масках на обличчях з плакатами: “Єдина Європа — один закон”, “Ми залучаємо ваших туристів в дорогу Німеччину” і іншими.