Правоохоронці викрили одеського провайдера, який надавав безперешкодний доступ до трансляції пропагандистських телеканалів та інтернет-ресурсів РФ і так званих "ЛНР/ДНР".

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора України.

За даними слідства, попри заборону РНБО України, підприємство не здійснило блокування контенту Росії. Його співробітники налаштовували обладнання таким чином, щоб користувачі мали змогу безперешкодно отримувати доступ до телебачення, інтернет-ресурсів РФ і тимчасово окупованих територій України. Послуга з підключення коштувала 3 000 грн і 250 грн щомісячної абонплати.

Компанія з 2016 року і до цього час брала участь у публічних закупівлях з надання послуг для державних установ та військових частин Одещини.

Правоохоронці провели обшуки в офісі підприємства та за місцями розташування обладнання. Відтак, було вилучено телекомунікаційні прилади та проведено фіксування трафіку.

Зазначимо, що у липні співробітники кіберполіції викрили мешканця Запоріжжя, який займався розробкою ресурсів для трансляції заборонених російських телеканалів.

Зловмисник надавав доступ користувачам до перегляду заборонених на території України каналів, що пропагують війну та насильство. За даними правоохоронців, чоловік створив та адміністрував 6 вебсайтів, на яких надавав доступ до телеканалів РФ, мовлення яких заборонено в Україні.

Він транслював пропаганду, фейки та заклики до геноциду українців. За це він отримував кошти. Налаштована на сайтах реклама приносила 36-річному зраднику щонайменше 6 тисяч доларів на місяць.

Після проведення обшуку в його оселі, було виявлено та вилучено комп’ютерну техніку, що використовувалася у протиправній діяльності.