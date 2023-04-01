В Одесі затримали жінку, яку підозрюють в організації надання послуг інтимного характеру за гроші та втягненням жінок у проституцію, користуючись їхнім поганим матеріальним становищем.

Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.

За даними поліціянтів, жінка розміщувала оголошення про послуги інтимного характеру в інтернеті. Також вона адмініструвала сторінки дівчат у соцмережах та просувала їхні анкети.

Крім того, вона вела листування з клієнтами, визначала ціну та домовлялася про місце й вид інтимних послуг, які мали надаватися.

За місцем мешкання правопорушниці провели обшук, під час якого слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності.

Організаторці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Їй може загрожувати ув’язнення на строк від 4 до 7 років.

Наразі триває слідство. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.