Про це повідомляє пресслужба поліції Одеської області.
За даними поліціянтів, жінка розміщувала оголошення про послуги інтимного характеру в інтернеті. Також вона адмініструвала сторінки дівчат у соцмережах та просувала їхні анкети.
Крім того, вона вела листування з клієнтами, визначала ціну та домовлялася про місце й вид інтимних послуг, які мали надаватися.
За місцем мешкання правопорушниці провели обшук, під час якого слідчі вилучили речові докази протиправної діяльності.
Організаторці повідомили про підозру за ч. 2 ст. 303 Кримінального кодексу України. Їй може загрожувати ув’язнення на строк від 4 до 7 років.
Наразі триває слідство. Також вирішується питання щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу.
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