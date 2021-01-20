В Одесі поліція затримала чоловіка, який ходив вулицею з людською головою в руках.

Про це повідомляється на сайті Нацполіції.

“Надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, патрульні побачили правопорушника, який заходив до під’їзду будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті”, – йдеться у повідомленні.

Фото: Нацполіція

Наразі на місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.

Тривають першочергові слідчі дії з підозрюваним.

Водночас Департамент карного розшуку Нацполіції повідомляє, що попередньо встановлено, що затриманий скоїв вбивство свого батька та ще однієї людини, дані якої з’ясовуються. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому – відрізав голову.