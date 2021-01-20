Про це повідомляється на сайті Нацполіції.
“Надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, патрульні побачили правопорушника, який заходив до під’їзду будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті”, – йдеться у повідомленні.
Фото: Нацполіція
Наразі на місці події працює керівництво Головного управління поліції області та слідчо-оперативна група територіального підрозділу.
Тривають першочергові слідчі дії з підозрюваним.
Водночас Департамент карного розшуку Нацполіції повідомляє, що попередньо встановлено, що затриманий скоїв вбивство свого батька та ще однієї людини, дані якої з’ясовуються. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому – відрізав голову.
- До слова, 13 червня 2019 року в селі Іванівка (Одеська область) зникла 11-річна дівчинка Дарина Лук’яненко. 19 червня з’явилася інформація, що тіло дитини виявили під час обшуку в одному з домоволодінь у вигрібній ямі. Підозрюваного затримали.
- Як основну причину вбивства Лук’яненко поліція розглядає вбивство на сексуальному ґрунті. За словами поліції, підозрюваний заздалегідь планував свій злочин.
- Прокурор Одеської області Олег Жученко заявляв, що дії 22-річного підозрюваного у вбивстві й спробі зґвалтування 11-річної Дарини Лук’яненко в Іванівці Одеської області кваліфікували за чотирма статтями.