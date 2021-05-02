Про це повідомляє відділ комунікації поліції Одеської області.
Чоловіка затримали на вулиці Калантаївській. Він був в одязі із зображенням комуністичної символіки.
“Зараз він дає пояснення з цього приводу в відділі поліції. Відомості внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 436-1 (Виготовлення, поширення комуністичної, нацистської символіки та пропаганда комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів) Кримінального кодексу України”, – йдеться в повідомленні.
Ця кваліфікація передбачає обмеження або позбавлення волі на термін до п’яти років з можливістю конфіскації майна.
Нагадаємо, що в Україні діє законодавство, яке забороняє використання символіки комуністичного, націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів і георгіївських (гвардійських) стрічок.
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