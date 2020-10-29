В Одесі повідомили про підозру працівнику ДСНС із Дніпропетровщини, який підпалював автомобілі на замовлення.

Про це повідомляє пресслужба Одеської обласної прокуратури.

“Пожежник разом з двома спільниками отримували замовлення на підпал автомобілів в Одесі. Так, в період з грудня 2019 по квітень 2020 гастролери з Дніпропетровської області за грошову винагороду скоїли підпал трьох елітних авто у центрі Одеси. Внаслідок таких протиправних дій автомобілі повністю знищено”, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, своїми діями зловмисники завдали збитків на загальну суму понад 1 млн грн.

Так, пожежнику повідомили про підозру. Наразі вирішується питання щодо обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Ще двоє спільників пожежника, причетних до скоєння злочину, вже поміщені під варту.

За цим фактом розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 194 КК України. Так, чоловікам загрожує від 3 до 15 років.