Співробітники Служби безпеки України викрили ще одного ворожого поплічника, який збирав для ворога інформацію про розташування підрозділів Сил оборони України на південному напрямку.

Про це повідомила пресслужба СБУ.

За даними правоохоронців, агент ФСБ РФ приховано збирав інформацію про місця дислокації військ на території регіону. Насамперед його цікавили розвідувальні дані щодо кількості особового складу та військової техніки, актуальні відомості стосовно обороноздатності та бойової готовності військових об’єктів.

Під час слідства було встановлено, що зрадником виявився місцевий мешканець – активний прибічник “русского мира”, але керувався він не лише ідеологічними мотивами. Зокрема, зрадник розраховував отримати “посаду” в окупаційній адміністрації, у разі захоплення регіону окупантами.

Затриманий виїжджав до різних районів Одеси та передмістя і візуально оглядав місцевість. Для фіксації військових об’єктів він використовував прихований у салоні власного авто відеореєстратор. Зібрану інформацію зберігав на картці пам’яті, яку планував передати ворогу.

Втім, правоохоронці викрили злочинні наміри зрадника та затримали його на спробі передачі розвідувальних даних ворогу.

Під час обшуку у нього виявлено схований відеореєстратор та носії інформації із доказами протиправної діяльності.

Крім того, нещодавно контррозвідка Служби безпеки України викрила ще одного агента ФСБ РФ, який приїхав з тимчасово окупованого Криму до Києва за місяць до повномасштабного вторгнення РФ. Під виглядом відвідування родичів він певний час не діяв й не виконував ніякі завдання, а коли отримав вказівку діяти – його затримали правоохоронці.

Зловмисник виконував завдання російської спецслужби зі збору розвідданих про місця дислокації та маршрути переміщення Сил оборони в столичному регіоні. Отриману інформацію він мав передавати агресору для планування і підготовки активних диверсій проти українських військових підрозділів і правоохоронних органів. За даними слідства, ворожим поплічником виявився колишній співробітник розформованої міліції, який після звільнення з лав МВС у 2014 році залишився у Севастополі.