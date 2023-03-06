Про це повідомила Служба безпеки України.

Бойовиком виявився місцевий житель, який приєднався до бойовиків у 2015 році під позивним “Хантер”. Він обстрілював оборонні позиції українських військ, чергував на блокпостах та навчався на “курсах” снайперів.

За даними Офісу генерального прокурора, під командуванням ватажка бойовиків “Мотороли” зловмисник чинив збройний опір українським правоохоронцям і військовослужбовцям ЗСУ у зоні проведення АТО. Він покинув лави терористів після отриманого поранення.

Чоловік приховано виїхав на підконтрольну територію України. Згодом він повернувся на постійне місце проживання на Одещину.

Тривалий час зловмисник переховувався від правосуддя. Водночас він продовжував підтримувати контакти зі своїми поплічниками з лав терористів.

Слідчі СБУ встановили його місцезнаходження і затримали. Під час затримання виявлено комп’ютерну техніку, мобільний телефон та сім-картки із доказами його злочинної діяльності.

Йому повідомлено про підозру за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (участь у терористичній групі чи терористичній організації). Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування.

Довідка. Арсен Павлов “Моторола” приїхав на Донбас у 2014 році захищати “рускій мір”. Він долучився до банди Ігоря Гіркіна у Слов’янську, а потім очолив власний загін “Спарта”. 16 жовтня 2016 року його було підірвано саморобним вибуховим пристроєм у ліфті будинку, де він проживав.

У так званій “ДНР” повідомили, що це сталося через “роботу української ДРГ”, але пізніше стало відомо, що його вбито внаслідок внутрішніх розборок серед бойовиків. Президент РФ нагородив Моторолу Орденом Мужності у травні 2022 року.