Про це повідомила Служба безпеки України.
За вказівкою ворога, агент збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони. Зокрема місця базування підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях. Його цікавив новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою “Чорноморська січ”.
Для збору інформації поплічник росіян записався на співбесіду до керівництва добробату – начебто для вступу до лав підрозділу. Під прикриттям він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування. Також чоловік вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування.
Зрадник надав ФСБ письмове зобов’язання про таємну співпрацю на користь Росії. Також він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ. У ній він просив розглянути його кандидатуру на керівну посаду в “управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області”, у випадку захоплення регіону.
Після російських обстрілів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків. Росіяни використовували інформацію для коригування повторних повітряних атак.
Під час обшуку у нього виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з росіянами.
Слідчі СБУ повідомили йому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Суд обрав міру запобіжного заходу – тримання під вартою.
- Двох бойовиків так званої “ЛНР” засудили до 12 років ув’язнення. Одним з них виявився командир мотострілецького взводу, який воював проти України з 2014 року.
- В Одесі співробітники Служба безпеки України викрили ворожого інформатора, який надавав російським загарбникам дані про переміщення українських військових.