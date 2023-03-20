В Одесі затримано російського агента, яким виявився колишній правоохоронець. Після російського вторгнення він з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу і запропонував допомогу у війні проти України.

Про це повідомила Служба безпеки України.

За вказівкою ворога, агент збирав розвіддані про нові підрозділи Сил оборони. Зокрема місця базування підрозділів ЗСУ і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях. Його цікавив новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою “Чорноморська січ”.

Для збору інформації поплічник росіян записався на співбесіду до керівництва добробату – начебто для вступу до лав підрозділу. Під прикриттям він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування. Також чоловік вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування.

Зрадник надав ФСБ письмове зобов’язання про таємну співпрацю на користь Росії. Також він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ. У ній він просив розглянути його кандидатуру на керівну посаду в “управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області”, у випадку захоплення регіону.

Після російських обстрілів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків. Росіяни використовували інформацію для коригування повторних повітряних атак.