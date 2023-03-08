В Одесі викрили російського інформатора, який "зливав" ворогу наслідки російських ракетних ударів. Зловмисник виправдовував воєнні злочини росіян проти українців.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Місцевий житель у заборонених соцмережах поширював інформацію про місця базування Сил оборони. Ще він “зливав” розташування об’єктів критичної інфраструктури в Одеській області.

Росіяни використовували інформацію для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів. Після прильотів він виходив на місцевість для з’ясування та оприлюднення їхніх наслідків. Ворог отримував дані для повторних повітряних атак.

Контррозвідники СБУ встановили та затримали зловмисника в Одесі. Місцевий житель підтримує збройну агресію РФ. На власних сторінках у заборонених соцмережах він закликав до насильницького захоплення державної влади та знищення українського народу.

За місцем проживання затриманого правоохоронці провели обшуки. Вони виявили комп’ютерну техніку із доказами злочинної діяльності.

Слідчі Служби безпеки повідомили йому про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 1 ст. 110 (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України),

ч. 1 ст. 161 (порушення рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності),

ч. 2 і ч. 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.