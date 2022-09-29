Про це повідомляє пресслужба Державного бюро розслідувань.

Під час слідства встановлено, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України колаборанти здійснювали активну підривну діяльність в місті. Зокрема, 22 серпня 2022 року вони розмістили на одному з житлових будинків Одеси прапор РФ з надписом: “Одесса – русский город”.

У ДБР розповіли, що організував цю злочинну групу місцевий мешканець, який з 2014 року відкрито демонстрував свою проросійську позицію та брав участь у проросійських політичних заходах на території міста.

За даними правоохоронців, зрадники збирали інформацію щодо місць дислокації військових об’єктів на території Одеси, відомості щодо патріотично налаштованих активістів та передавали ці дані агресору. Крім того, вони розробляли плани щодо утворення агентурної мережі у правоохоронних органах Одеської області з метою проведення підривної діяльності на користь Росії.

Також зрадники не відмовлялись й від звичайної злочинної діяльності. Вони планували викрасти патріотично налаштованого підприємця Одеси, який займався волонтерською діяльністю.

Під час спецоперації працівники ДБР затримали злочинців-зрадників, які намагались викрасти підприємця із застосуванням наркотичних речовин. Для викрадення зловмисники переодягнулись у військову форму та найняли помічників, яких насправді “зіграли” правоохоронці вже в межах проведеної спецоперації.