Викрито жителя Одеси, який збирав інформацію про місця дислокації підрозділів ЗСУ. Агент "зливав" дані про ППО через російських "журналістів".

Про це повідомила Служба безпеки України.

Чоловіка викрили кіберфахівці Служби безпеки. Він збирав інформацію про ЗСУ у південному регіоні та Києві. Він намагався виявити локації центрів управління та системи протиповітряної оборони українських військ.

Отриману інформацію він передавав через “зв’язкового”. Ним виявився завербований ФСБ представник прокремлівського інформагентства “Бел.ru”. Воно знаходиться у Білгородській області Росії.

Для спілкування агент і “зв’язковий” використовували заздалегідь відпрацьований анонімний Telegram-канал. Отримані відомості використовували для підготовки прицільних ракетних ударів по українських військових об’єктах.

Підозрюваного затримали на спробі передачі інформації до РФ. Поплічником виявився місцевим житель, якого залучили російські спецслужби до негласного співробітництва після повномасштабного вторгнення. Пропозицію він отримав через заборонені в Україні соцмережі, де неодноразово висловлювався на підтримку збройної агресії проти України.

У чоловіка за місцем проживання провели обшуки. У нього правоохоронці вилучили мобільні телефони, з яких він контактував з російською спецслужбою. Ще у нього виявили багато забороненої в Україні комуністичної символіки і пропагандистські матеріали на підтримку комуністичної партії РФ.

Чоловіку оголошено про підозру, але відомство не уточнило за якою статтею. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває досудове розслідування для встановлення всіх обставин правопорушення і можливої додаткової кваліфікації його злочинів.