В Одесі затримано двох російських інформаторів, які розвідували позиції української ППО — СБУ

В Одесі затримано двох інформаторів російських спецслужб. Агенти збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури.

Про це повідомила Служба безпеки України.

Поплічників ворога цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою. Ще вони шукали позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Росіяни планували використати інформацію для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Слідчі СБУ своєчасно викрили обох зловмисників. Їх затримано на спробі передачі розвідувальних відомостей РФ.

Агентами виявилися двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”. Їх до негласної співпраці залучили дистанційно. Вони потрапили у поле зору Росії через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.

Інформацію поплічники надсилали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості. За результатами обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.