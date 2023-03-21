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В Одесі затримано двох російських інформаторів, які розвідували позиції української ППО — СБУ

В Одесі затримано двох інформаторів російських спецслужб. Агенти збирали розвіддані про місця розташування підрозділів Сил оборони і стратегічно важливих об’єктів критичної інфраструктури.

Вівторок, 21 березня 2023, 11:18
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Про це повідомила Служба безпеки України.

Поплічників ворога цікавила інформація про переміщення колон з військовою технікою. Ще вони шукали позиції систем протиповітряної оборони ЗСУ.

Росіяни планували використати інформацію для підготовки повітряних ударів по обласному центру.

Фото: Служба безпеки України

Слідчі СБУ своєчасно викрили обох зловмисників. Їх затримано на спробі передачі розвідувальних відомостей РФ.

Агентами виявилися двоє місцевих жителів, серед яких – працівник комунального підприємства “Теплопостачання міста Одеси”. Їх до негласної співпраці залучили дистанційно. Вони потрапили у поле зору Росії через свої прокремлівські погляди, які неодноразово висловлювали серед оточуючих.

Фото: Служба безпеки України

Інформацію поплічники надсилали у вигляді електронних фото- та відеофайлів з описом прилеглої місцевості. За результатами обшуків за місцем проживання фігурантів виявлено їхні мобільні телефони, які вони використовували у злочинній діяльності.

Обом зловмисникам повідомлено про підозру. Суд обрав їм міру запобіжного заходу – тримання під вартою.

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Фото: Служба безпеки України

Теги: російсько-українська війна, СБУ, Служба безпеки України, співпраця з окупантами, співпраця з росіянами

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