Вчора в селі Фонтанка, що в Одеському районі, біля ТРЦ "Рів'єра", невідомий відкрив стрілянину з автомата в повітря. Поруч дрифтували автомобілі і схвально сигналили інші.

Відповідне відео опублікували в соцмережах.

Місцеві ЗМІ та у соцмережах повідомляють, що саме так святкували чеченське весілля.

Поліції стало відомо про стрілянину і через деякий час спецпризначенці з’явився на весілля до ресторану, де і затримали причетних до інциденту.

Як повідомив начальник ГУНП в Одеській області Олег Бех, “особу, яка вчинила хуліганство зі стріляниною, встановлено”. Правопорушник понесе покарання відповідно до законодавства. Також встановлено водія автомобіля, який своїми діями створював аварійну ситуацію на дорозі. На чоловіка склали адміністративний протокол.