Про це пишуть у пресслужбі СБУ.

Зазначено, що правопорушники також коригували російські ракетні удари по критичній інфраструктурі регіону, у тому числі енергогенеруючих підприємствах. Учасником ворожого угрупування виявився місцевий житель, помічник одного з депутатів так званого кримського парламенту Костянтина Мальчікова.

За встановленою інформацією, одесит періодично відвідував український півострів, де володіє базою відпочинку. Під час однієї з таких поїздок до повномасштабного вторгнення його завербував кадровий співробітник ФСБ Костянтин Шилов. Саме за його завданням після 24 лютого минулого року російський агент намагався виявити локації українських підприємств на Одещині, які виготовляють оборонну продукцію для потреб ЗСУ.

Наголошено, що крім того, він збирав розвіддані про місця базування і переміщення підрозділів Сил оборони та “звітував” про результати ворожих повітряних атак на українські об’єкти. Для збору інформації виходив на місцевість, а також створив анонімний Телеграм-чат. До нього залучив своїх “однодумців”, які інформували “адміністратора” про помічену українську військову техніку.

Запевняється, що слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру у державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану. Суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

За даними СБУ, іншим учасником агентурної мережі ФСБ виявився прокремлівський блогер Олександр Сініцин, який з 2014 року переховується від правосуддя в російському місті Рязань. Раніше він був позаштатним кореспондентом центральних телеканалів РФ, серед яких – “Russia today” та медіа група “Росбізнесконсалтинг”.

Як повідомляють у пресслужбі, після виїзду до Росії він створив пропагандистський Телеграм-канал “Типова Одеса”, де продовжив поширювати деструктивний контент.