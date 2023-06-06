В Одеській області десь 70-80% укриттів не відповідають нормам. У них відсутній другий вихід та є проблеми з вентиляцією.

Джерело: Media Center Ukraine.

За словами Дениса Зейналова, представника групи громадського моніторингу ОЗОН, головними проблемами є відсутність другого виходу та проблеми з вентиляцією. Моніторингова група досліджувала укриття з середини березня до початку червня.

Він підкреслив, що після трагедії у Києві ситуація покращилася, але певна частина укриттів досі недоступні.

“Вони або просто закриті, або до них мають доступ тільки представники певних підприємств чи установ, наприклад, лікарень…. І десь 70-80% укриттів не відповідають нормам, в них відсутній другий вихід та є проблеми з вентиляцією. А це, у разі задимлення приміщення, може призвести до смерті людей, які в цих укриттях ховаються”, – зазначив Зейналов.

Зокрема укриття використовують не за призначенням, а розпивають в них спиртні напої та палять.

“Поточний стан укриттів потребує вдосконалення. Їх функціонування мають забезпечувати балансоутримувачі, але державні структури зобов’язані здійснювати контроль, моніторинг, та актуалізацію інформацію щодо стану укриттів. Неодноразово були ситуації, коли на мапі органів влади укриття є, але де-факто воно не функціонує. І навпаки”, – додав волонтер.

Моніторингова група аналізує ситуацію з укриттями у регіоні. Планується до середини літа передати матеріали зі своїми зауваженнями органам влади.