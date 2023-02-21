Через погіршення погодних умов в Одеській області почалися аварійні відключення електроенергії, найскладніша ситуація – в Ізмаїльському, Подільському та Центральному регіонах.

Про це інформує пресслужба ДТЕК.

У компанії зазначили, що через негоду зараз без електроенергії залишились 24 населені пункти Одеської області, це приблизно 17 тисяч родин.

За даними ДТЕК, найбільше постраждали Ізмаїльський, Подільський та Центральний регіони.

Крім того, у ДТЕК попередили, що через дощ та сильний вітер на Одещині можуть падати дерева, що призводить до обриву проводів. Зараз 44 аварійні бригади ДТЕК працюють над ліквідацією наслідків погіршення погодних умов.

“Якщо ви побачите пошкоджені мережі – ні в якому разі не наближайтесь до них та зверніться до нас у приватні повідомлення на сторінці у Facebook або скористайтесь кол-центром”, – наголосили у ДТЕК.

Зауважимо, що раніше у компанії повідомляли, що через погіршення погодних умов аварійні відключення почалися у Київській області. Відтак, найскладніша ситуація – в Обухівському та Бучанському районах.

На Київщині без електроенергії залишилися понад 7 тисяч споживачів.