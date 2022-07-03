На Одещині 19-річний чоловік з особливою жорстокістю зарубав шістьох собак своєї сусідки. Причиною цього вчинку є те, що жінка не позичила йому гроші.

Про це інформує пресслужба Національної поліції Одеської області.

1 липня до поліції звернулася жителька Тарутинської громади (Одеська область) і повідомила, що хтось жорстоко убив її домашніх улюбленців.

Згодом поліціянти затримали 19-річного жителя. Як виявилося, уночі він забрався у двір до сусідки та, переконавшись, що господині немає вдома, убив собаку та п’ятьох цуценят. Матір-собаку він убив з допомогою знайденої на подвір’ї сокири, а її цуценят зарізав пилкою.

Такий вчинок він пояснив тим, що напередодні сусідка відмовилася позичити йому гроші – і молодик спланував таку помсту.

У фігуранта вилучили знаряддя злочину, тіла загиблих тварин направили на експертизу. Зловмисник не заперечував своєї причетності до цього злочину.

Чоловіку інкримінують жорстоке поводження, скоєне стосовно двох або більше тварин (частина 3 статті 299). Згідно зі стеттею, йому загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.