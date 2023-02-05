У порту Рені на Дунаї майже затонула румунська баржа з 860 тоннами української пшениці, яка призначалася для експорту до ЄС. Всю ніч в Одеській області фахівці боролися за плавучість судна, у результаті чого воно не потануло.

Про це повідомило Stirile Pro-TV.

Вчора судно було пришвартоване біля причалу й завантажувалося збіжжям. Під час цього виявили надходження води в машинне відділення.

П’ятеро румунських моряків не змогли усунути причину протікання й запобігти аварії. Екіпаж був змушений рятуватись із баржі. Під час інциденту ніхто не постраждав.

Вже сьогодні Адміністрація морських портів України детальніше повідомила про подію. На баржі JOKOR-3 виявили протікання, що підтвердило обстеження судна. На місце інциденту направили фахівців для відкачування води. За плавучість судна боролися всю ніч.

Воду з трюму відкачали, судно вирівнялося і не потонуло. Баржа стоїть в акваторії порту в морехідному стані, екіпаж проводить невеликий ремонт.