Джерело: Міністерство енергетики України.

Відомство нагадало, що енергетична інфраструктура Одеської області чи не найбільше постраждала від російських масованих ракетних атак. Регіон залишався без світла, навіть, коли генерації електроенергії була здатна забезпечити решту країни.

“Очевидно, наступна зима буде не менш складною, ніж попередня, оскільки енергетика залишається однією з ключових цілей ворога. Враховуючи особливості забезпечення живлення Одеського регіону та обставини, що виникають після обстрілів, маємо напрацювати механізми, як оперативно реагувати на надзвичайні ситуації й забезпечити найбільш критичні об’єкти альтернативним живленням”, — зазначив заступник міністра енергетики Фарід Сафаров.

На сьогодні вже сформовано запас потужних генераторів, більшість із яких є пересувними. Їх будуть передавати на місця оперативно за потреби.

Проєкт “Промінь надії”, ініційований Єврокомісією, покликаний забезпечувати електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Згідно з ним передбачено отримання від італійської компанії Enel сонячних панелей.

Їх передаватимуть до трьох лікарень, але ініціативу мають намір розширити на інші об’єкти критичної інфраструктури, зокрема об’єкти ДСНС та ЦНАПи.

Також Одеська область може долучитися до проєкту, який реалізується спільно з Японським агентством міжнародного співробітництва (JICA). Японська сторона може надати 100 комплектів устаткування для забезпечення альтернативними генеруючими потужностями об’єктів соціальної інфраструктури.

Заступник міністра енергетики закликав обласну владу працювати над включенням об’єктів соціальної інфраструктури регіону до цього проєкту.