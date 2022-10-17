Зранку російські військові атакували Одеську область ракетою. Вони завдали удару по об'єкту інфраструктури.

Про це повідомило оперативне командування “Південь”.

Ворог завдав удару з напрямку Чорного моря. Окупанти випустили ракету Х-59 з літака Су-35.

“Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині”, — зазначили у повідомленні.

Внаслідок атаки уражено один з об’єктів інфраструктури області. Деталей стосовно цього поки немає.

У результаті атаки немає жертв серед людей.

“Обстановка на південнобузькому напрямку лишається напруженою та динамічною у розвитку. Сили оборони тримають зайняті позиції та ініціативу в веденні бойових дій”, — повідомили в ОК “Південь”.