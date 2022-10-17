Про це повідомило оперативне командування “Південь”.
Ворог завдав удару з напрямку Чорного моря. Окупанти випустили ракету Х-59 з літака Су-35.
“Продовжуючи тероризувати південні регіони, ворог наніс ракетний удар по Одещині”, — зазначили у повідомленні.
Внаслідок атаки уражено один з об’єктів інфраструктури області. Деталей стосовно цього поки немає.
У результаті атаки немає жертв серед людей.
“Обстановка на південнобузькому напрямку лишається напруженою та динамічною у розвитку. Сили оборони тримають зайняті позиції та ініціативу в веденні бойових дій”, — повідомили в ОК “Південь”.
- Росіяни протягом ночі 16-17 жовтня атакували Дніпропетровщину – одне з влучань припало на об’єкт енергетичної інфраструктури.
- 17 жовтня близько 6:40 під час повітряної тривоги у Києві пролунали вибухи – в результаті одного з них у центрі столиці пожежа.